Mercato Milan, Ottolini gela i rossoneri? Le parole del dirigente bianconero sulla situazione Vlahovic

Mercato Milan, Ottolini, dirigente della Juventus, parla così della situazione legata a Dusan Vlahovic: le sue parole

In casa Juventus spira un vento di ottimismo e stabilità. Il direttore sportivo Marco Ottolini ha voluto fare il punto della situazione, partendo dalla guida tecnica. La crescita della squadra sotto la gestione attuale è sotto gli occhi di tutti e la società intende proseguire su questa strada, puntando sulla valorizzazione dei singoli e sull’identità di gruppo che sta emergendo in questa fase cruciale della stagione.

«Siamo contenti del lavoro di Spalletti e del suo staff: tutti vedono che la Juve è migliorata come squadra e come singoli, ora avremo tante altre partite importanti e siamo convinti che si andrà avanti» ha dichiarato fermamente il dirigente bianconero ai microfoni di Sky Sport.

Mercato Milan, trattative in corso per il cuore della squadra

Sul fronte infermeria e mercato, l’attenzione è tutta per Dusan Vlahovic. Il bomber serbo è attualmente ai box, ma il suo rientro non è lontano e, soprattutto, il suo legame con la maglia bianconera resta un tema caldissimo. Ottolini ha infatti rassicurato l’ambiente spiegando che «Vlahovic tornerà a disposizione tra qualche settimana e il discorso per il suo rinnovo non è chiuso», lasciando intendere che le negoziazioni per il prolungamento proseguono con fiducia.

Non solo l’attacco, però, perché anche il centrocampo è al centro delle manovre. Weston McKennie, protagonista di una stagione solida, è un altro dei nomi sulla lista delle priorità. Il DS ha elogiato l’americano, sottolineando come la volontà del club sia quella di trattenere i pezzi pregiati della rosa: «Sta facendo bene, ha quantità e qualità e quelli forti vogliamo tenerli. Proseguiamo i colloqui con lui e con il suo entourage».