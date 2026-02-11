Connect with us

Calciomercato

Mercato Milan, Ottolini gela i rossoneri? Le parole del dirigente bianconero sulla situazione Vlahovic

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

38 minuti ago

on

By

Vlahovic

Mercato Milan, Ottolini, dirigente della Juventus, parla così della situazione legata a Dusan Vlahovic: le sue parole

In casa Juventus spira un vento di ottimismo e stabilità. Il direttore sportivo Marco Ottolini ha voluto fare il punto della situazione, partendo dalla guida tecnica. La crescita della squadra sotto la gestione attuale è sotto gli occhi di tutti e la società intende proseguire su questa strada, puntando sulla valorizzazione dei singoli e sull’identità di gruppo che sta emergendo in questa fase cruciale della stagione.

«Siamo contenti del lavoro di Spalletti e del suo staff: tutti vedono che la Juve è migliorata come squadra e come singoli, ora avremo tante altre partite importanti e siamo convinti che si andrà avanti» ha dichiarato fermamente il dirigente bianconero ai microfoni di Sky Sport.

Mercato Milan, trattative in corso per il cuore della squadra

Sul fronte infermeria e mercato, l’attenzione è tutta per Dusan Vlahovic. Il bomber serbo è attualmente ai box, ma il suo rientro non è lontano e, soprattutto, il suo legame con la maglia bianconera resta un tema caldissimo. Ottolini ha infatti rassicurato l’ambiente spiegando che «Vlahovic tornerà a disposizione tra qualche settimana e il discorso per il suo rinnovo non è chiuso», lasciando intendere che le negoziazioni per il prolungamento proseguono con fiducia.

Non solo l’attacco, però, perché anche il centrocampo è al centro delle manovre. Weston McKennie, protagonista di una stagione solida, è un altro dei nomi sulla lista delle priorità. Il DS ha elogiato l’americano, sottolineando come la volontà del club sia quella di trattenere i pezzi pregiati della rosa: «Sta facendo bene, ha quantità e qualità e quelli forti vogliamo tenerli. Proseguiamo i colloqui con lui e con il suo entourage».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan2 ore ago

Calciomercato Milan LIVE: clamoroso retroscena Mateta, Nkunku può rimanere anche in estate

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Milan...

Video

pastore pastore
Esclusive4 giorni ago

Pastore spiega: «Fullkrug giocatore importante, al Milan si dovrebbe ascoltare di più lui. Calendario? Non credo sia un problema. E sul derby penso che…» – VIDEO

Giuseppe Pastore è intervenuto in esclusiva su Calcionews24 per commentare la stagione del Milan e la lotta scudetto. Le sue...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×