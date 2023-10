Vlahovic tenta il recupero per Milan Juve: le ultime sulle condizioni del serbo in vista del big match alla ripresa

Alla ripresa dopo la sosta per le nazionali il Milan ospiterà la Juventus in quello che è di fatto il big match della nona giornata di campionato. I bianconeri potranno puntare su Vlahovic?

Ci sono poche certezze sulle sue condizioni. Dopo un consulto tra gli staff medici di Juventus e Serbia è stato deciso di non farlo partire per la nazionale per tentare il recupero per la sfida di San Siro. Se ne saprà di più con il passare dei giorni.