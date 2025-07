Vlahovic Milan, ragionamenti in corso! Tare e Allegri hanno un piano, ecco quale. I dettagli

Vlahovic Milan, arrivano importanti conferme sulla candidatura del serbo per l’attacco rossonero: la strategia

Il calciomercato Milan è più che mai concentrato a definire il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione, e le indiscrezioni provenienti dalla Gazzetta dello Sport confermano un interesse concreto e crescente per Dusan Vlahovic. Il bomber serbo della Juventus, il cui contratto scade nel giugno 2026, sembra essere il principale candidato per guidare l’attacco rossonero, in una strategia di mercato che vede il nuovo Direttore Sportivo Tare e il neo-allenatore Allegri in piena sintonia.

La ricerca di un centravanti di spessore è una priorità assoluta per il Milan. Dopo una stagione in cui la prolificità offensiva ha avuto alti e bassi, l’obiettivo è assicurarsi un attaccante che possa garantire un elevato numero di gol e una presenza costante nell’area avversaria. Vlahovic, con le sue qualità fisiche e tecniche, la sua potenza nel tiro e il suo fiuto del gol, risponde perfettamente a questo identikit. La sua esperienza in Serie A lo rende inoltre un profilo ideale per un inserimento rapido e senza troppi intoppi nel sistema di gioco di Allegri, che lo conosce bene dai tempi della Juventus.

La situazione contrattuale di Vlahovic alla Juventus lo rende un pezzo pregiato del mercato. Con un solo anno di contratto rimanente, i bianconeri potrebbero essere costretti a cederlo per evitare di perderlo a parametro zero l’anno prossimo. Questo scenario apre le porte a una trattativa complessa ma fattibile per il Milan, che sotto la guida di Tare sta dimostrando una grande determinazione nel voler portare a casa i migliori talenti.

Tuttavia, il mercato riserva sempre delle sorprese, e la Gazzetta dello Sportnon esclude un’alternativa di alto livello: un top player come Rasmus Hojlunddel Manchester United, ma solo in caso di prestito. L’attaccante danese, arrivato ai Red Devils nell’estate del 2023 con un contratto fino a giugno 2028, rappresenta un profilo giovane e promettente, con grandi margini di crescita. Un prestito potrebbe essere un’opzione economicamente vantaggiosa per il Milan, che così potrebbe assicurarsi un attaccante di valore senza dover sostenere un investimento oneroso nell’immediato.

La sinergia tra Tare e Allegri è un elemento chiave in questa fase cruciale del mercato. Il nuovo DS, noto per la sua capacità di scovare talenti e per la sua determinazione nelle trattative, sta lavorando a stretto contatto con l’allenatore per costruire una squadra che possa competere ai massimi livelli. L’arrivo di un attaccante del calibro di Vlahovic o Hojlund darebbe un segnale forte alle ambizioni del club e infiammerebbe la tifoseria rossonera.

In sintesi, il Milan è in piena azione per rinforzare il proprio attacco, con Dusan Vlahovic in cima alla lista dei desideri. L’ipotesi di un prestito di Rasmus Hojlund rimane una valida alternativa. Il lavoro di Tare e le direttive di Allegrisaranno fondamentali per definire il futuro offensivo del Milan, promettendo un’estate ricca di emozioni e colpi di scena per i tifosi rossoneri. Quale sarà la scelta finale? Solo il tempo ce lo dirà.