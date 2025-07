Vlahovic Milan, Savicevic sicuro: «Spero che i rossoneri lo prendano e vi spiego perchè»

Vlahovic Milan, Dejan Savicevic, leggenda rossonera, ha commentato il possibile arrivo in rossonero del centravanti serbo

La leggenda rossonera Dejan Savicevic, soprannominato il “Genio” per la sua straordinaria visione di gioco e le magie compiute sul campo, è tornato a far sentire la sua voce ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. L’ex fantasista montenegrino, che ha vestito la gloriosa maglia del Milan per sei indimenticabili stagioni, contribuendo in modo determinante a scrivere pagine di storia calcistica, ha condiviso le sue riflessioni sul passato vincente e sul futuro promettente del club di Via Aldo Rossi.

Il palmarès milanista di Savicevic è di quelli che tolgono il fiato: tre Scudetti, una Coppa dei Campioni (la leggendaria finale di Atene contro il Barcellona, in cui fu protagonista assoluto), una Supercoppa Europea e una Supercoppa Italiana. Un bottino di successi che lo rende uno degli eroi più amati dai tifosi milanisti.

Nella sua chiacchierata con la “rosea”, Savicevic ha ripercorso alcuni momenti iconici della sua carriera, ma ha anche guardato all’attualità rossonera, analizzando le mosse di mercato che vedono il calciomercato Milan particolarmente attivo sul fronte balcanico. Con l’arrivo di un maestro del centrocampo come Luka Modric e il forte interesse per il bomber serbo Dusan Vlahovic, il Milan sembra voler ricreare una sorta di “clan slavo” che in passato ha portato grandi fortune al club. Non a caso, il nuovo Direttore Sportivo Tare e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri stanno lavorando incessantemente per plasmare una squadra competitiva e in grado di lottare per i massimi traguardi.

Vlahovic al Milan? La Benedizione del “Genio”

Uno dei temi più caldi affrontati da Savicevic è stato proprio il possibile acquisto di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, reduce da stagioni importanti e con un futuro brillante davanti a sé, è finito nel mirino del Milan, e il “Genio” non ha nascosto il suo entusiasmo per questa ipotesi. “Quest’anno, fra impegni con la Federazione e congressi Uefa e Fifa, ho visto poco calcio italiano,” ha ammesso Savicevic, “Ma Vlahovic mi piace, lo conosco: è giovane, ha 25 anni, forte, ha senso del gol, ha notevoli margini di miglioramento. Aveva fatto cose molto buone con la Fiorentina e anche, mi pare, con Allegri alla Juve. Spero che il Milan lo prenda, per lui e per Allegri. Max mi è simpatico e non soltanto perché è tornato ad allenare il Milan.”

Le parole di Savicevic sono un chiaro endorsement all’operazione Vlahovic. L’esperienza e la conoscenza del calcio da parte del “Genio” confermano le qualità indiscusse del centravanti e la sua capacità di fare la differenza in una squadra ambiziosa come il Milan di Tare e Allegri. L’auspicio di Savicevic è che l’affare vada in porto, non solo per il bene del giocatore, ma anche per rafforzare un legame, quello tra il Milan e Allegri, che ha già regalato grandi soddisfazioni in passato e che ora, con il ritorno del tecnico toscano sulla panchina rossonera, promette di regalarne di nuove. Il Milan si prepara a una stagione in cui la strategia di mercato messa in atto da Tare e l’esperienza di Allegri saranno cruciali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, e l’apporto di un attaccante prolifico come Vlahovic potrebbe essere la ciliegina sulla torta di una campagna acquisti entusiasmante.