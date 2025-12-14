Vlahovic Milan, notizia clamorosa dalla Spagna: accordo vicino! Di mezzo c’è anche il Barcellona

Vlahovic Milan, dalla Spagna arriva una notizia da non credere, centra anche il Barcellona. Le ultime sull’attaccante

Il calciomercato entra nel vivo e la zona offensiva del Milan sembra destinata a subire un profondo rinnovamento. Secondo quanto riportato da Sport, l’attenzione dei rossoneri si è concentrata su un nome di altissimo profilo: Dušan Vlahović, il possente attaccante serbo in forza alla Juventus.

La Situazione Vlahovic: Addio alla Vecchia Signora?

Vlahović, classe 2000, è uno dei centravanti più chiacchierati d’Europa, noto per la sua forza fisica, la potenza del tiro mancino e il killer instinct in area di rigore. Tuttavia, l’attuale stagione non ha pienamente rispettato le altissime aspettative riposte su di lui, alimentando le voci di un possibile addio dalla Juventus.

Il club bianconero, che aveva investito cifre importanti per strapparlo alla Fiorentina, potrebbe ora considerare la cessione per monetizzare e alleggerire il monte ingaggi, soprattutto in vista della scadenza del contratto fissata per il 2026. La dirigenza del Diavolo, guidata dal CEO Giorgio Furlani e dall’area tecnica, monitora con grande interesse l’evoluzione della situazione.

Il Barcellona Si Defila, Il Milan Accelera

Mentre il Barcellona, squadra storica della Liga spagnola, aveva sondato il terreno per Vlahović, le ultime indiscrezioni indicano un raffreddamento delle aspettative blaugrana. Le performance altalenanti del giocatore nell’ultimo periodo e i costi elevati dell’operazione, inclusi l’ingaggio, avrebbero spinto i catalani a reindirizzare le proprie strategie.

Questa esitazione dei culés ha aperto un’autentica autostrada per il Milan.

Il club meneghino è attualmente la squadra che ha manifestato l’interesse più concreto e deciso nei confronti dell’attaccante. La volontà di Vlahović di raggiungere un accordo con i rossoneri sarebbe, secondo la fonte, un elemento chiave per sbloccare la trattativa. Il giocatore, infatti, sarebbe propenso ad accettare la corte del club lombardo, vedendo nella squadra di Stefano Pioli, l’attuale allenatore, il contesto ideale per rilanciarsi e diventare la punta di diamante di un ambizioso progetto.

L’operazione resta complessa per questioni economiche, ma la forte volontà di tutte le parti in causa potrebbe portare a definire un affare di grande impatto in Serie A. I tifosi del Milan sognano: la maglia numero 9 aspetta un nuovo padrone e il serbo sembra il candidato perfetto.