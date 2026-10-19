Di Canio sul Milan e Rabiot: «Tirata d’orecchie ai compagni, vuole svegliare il gruppo. Loftus-Cheek è un dormiglione»

Paolo Di Canio analizza a Sky Sport le dichiarazioni di Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, dopo la vittoria sull’Atalanta

Paolo Di Canio, opinionista, si è così espresso su SkySport commentando le parole di Adrien Rabiot al termine di Milan-Atalanta: «Ha fatto una tirata d’orecchie ad Hutchinson, Jashari, Loftus-Cheek… Li vuole svegliare! Avrà fatto peggio, per tanto tempo, uno come Leao quando entrava e non gli dicevano mai niente perché era importante per la società… avrà fatto peggio di questo! Quante volte è entrato e gli avranno detto: ‘Ti prendo a schiaffi’? Però sai dove andare a parare. Siccome il gruppo adesso è sano, si possono toccare certe corde».

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L’ex calciatore si è poi soffermato sui singoli elementi richiamati dal centrocampista transalpino, sottolineandone le caratteristiche caratteriali: «Hutchinson – perché l’abbiamo capito tutti, ve l’ho presentato io che è un bel talento – è un po’ giocherellone. Jashari non lo conosco bene caratterialmente, onestamente…. Loftus-Cheek è un sornione, un dormiglione! Rabiot ha detto: «Ragazzi, se vogliamo dare una svolta…»».

La leadership di Rabiot e l’equilibrio nello spogliatoio

Le parole di Rabiot evidenziano il nuovo ruolo di leader assunto dal francese all’interno del gruppo rossonero, capace di richiamare i compagni per mantenere alta la concentrazione e dare la scossa decisiva alla stagione.