Amorim già nella storia del Milan? L’avvio da record per il tecnico portoghese e un dato si ripete dopo il 1963

Milan, i dati Opta celebrano l’allenatore rossonero, imbattuto nelle sue prime sette gare di Serie A

Ruben Amorim (4V, 3N) è diventato il terzo allenatore nella storia del Milan a restare imbattuto in ciascuna delle sue prime sette panchine in rossonero in Serie A, dopo Hector Puricelli nel 1955 (3V, 4N) e Luis Carniglia nel 1963 (4V, 3N). A riportare l’impressionante dato statistico è Opta.

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Il tecnico portoghese ha saputo dare un’impronta immediata alla squadra, collezionando quattro vittorie e tre pareggi nei suoi primi sette impegni di campionato. Una partenza da incorniciare che testimonia la solidità trovata dalla formazione rossonera e la bontà del lavoro svolto finora dalla nuova guida tecnica.

Un avvio sul solco dei grandi della storia rossonera

Inserirsi accanto a due icone del passato come Puricelli e Carniglia confermerà le grandi ambizioni di Amorim, deciso a proseguire lungo questa striscia positiva per spingere il club sempre più in alto in classifica.