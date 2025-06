Vlahovic Milan, il serbo in pressing su Allegri! Vuole i rossoneri ma c’è un ostacolo al momento insormontabile. Ecco quale

Vlahovic Milan, il centravanti serbo ha come priorità il trasferimento in rossonero: l’ingaggio rappresenta un grosso ostacolo

Il mercato dei trasferimenti è una giostra di sogni, ambizioni e, soprattutto, numeri. E in questo complesso equilibrio, l’indiscrezione lanciata da Monica Colombo del Corriere della Sera apre uno scenario intrigante, ma allo stesso tempo spinoso, riguardo a Dusan Vlahovic e il suo presunto desiderio di vestire la maglia rossonera. L’attaccante serbo, attualmente in forza alla Juventus, sogna il trasferimento a Milano, un desiderio che per molti calciatori rappresenta l’approdo in una delle piazze calcistiche più prestigiose d’Europa. Tuttavia, come spesso accade nel mondo del calcio moderno, le aspirazioni del giocatore si scontrano con la rigida realtà economica dei club.

Il nodo cruciale, secondo la giornalista del Corriere, risiede nella richiesta di ingaggio del centravanti: la cifra paventata è di ben 10 milioni di euro netti a stagione. Una somma, questa, che per le attuali politiche finanziarie del calciomercato Milan rappresenta un ostacolo quasi insormontabile. Il club rossonero, sotto la guida di Gerry Cardinale e con la gestione attenta di Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, ha intrapreso ormai da tempo una strada ben definita: quella della sostenibilità economica. Questo significa privilegiare la crescita di giovani talenti con ingaggi più contenuti, oppure investire su giocatori affermati ma rientrando in parametri salariali ben precisi, evitando scommesse finanziarie troppo azzardate che potrebbero compromettere il bilancio a lungo termine.

L’era della “follia” economica, in cui il Milan (e non solo) si permetteva ingaggi stratosferici senza un’analisi costi-benefici approfondita, sembra ormai un ricordo lontano. Oggi, ogni euro speso è frutto di attente valutazioni, mirate a mantenere un equilibrio finanziario solido e a rispettare i parametri del Fair Play Finanziario. Questa disciplina economica ha permesso al Milan di tornare ai vertici del calcio italiano e di competere stabilmente in Champions League, ma impone anche scelte difficili sul mercato.

Dusan Vlahovic è indubbiamente un attaccante di indubbie qualità, capace di fare la differenza in Serie A e non solo. La sua potenza fisica, la sua capacità realizzativa e la sua giovane età lo rendono un profilo estremamente interessante per qualsiasi squadra. Tuttavia, il suo attuale contratto con la Juventus e le aspettative sul suo futuro sono in linea con le richieste economiche che, evidentemente, lo porterebbero fuori dalla portata del Milan. I 10 milioni di euro rappresentano una cifra da top player assoluto a livello europeo, un livello salariale che il Milan destina a pochissimi elementi di punta della rosa e solo in casi eccezionali e strategici.

La notizia riportata da Monica Colombo sottolinea quindi una divergenza di vedute fondamentale tra le aspirazioni del giocatore e la filosofia del club. Se Vlahovic dovesse persistere in una richiesta di questo tipo, il suo sogno di vestire il rossonero rimarrebbe, appunto, solo un sogno. Il Milan, infatti, ha dimostrato di non essere disposto a derogare dalle proprie politiche, anche a costo di rinunciare a profili importanti. La priorità è la salute finanziaria del club e la costruzione di un progetto a lungo termine, basato su fondamenta solide e non su singoli acquisti che potrebbero destabilizzare l’intera struttura salariale.

In sintesi, mentre il desiderio di Vlahovic di trasferirsi a Milano è comprensibile, la sua richiesta economica di 10 milioni di euro si scontra frontalmente con le ferree politiche salariali del Milan, così come ben evidenziato da Monica Colombo del Corriere della Sera. Sarà interessante vedere se, in futuro, ci sarà un ripensamento da una delle due parti o se il percorso di Vlahovic e quello del Milan continueranno su strade separate. Per ora, il gap finanziario sembra troppo ampio per essere colmato.