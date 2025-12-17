Vlahovic Milan, sogno o ipotesi reale: le ultime sull’attaccante serbo. In vista del mercato

Vlahovic Milan – L’ipotesi sembrerebbe ancora viva, le ultime in vista del futuro

Il calciomercato non dorme mai, e il nome di Dusan Vlahovic, il potente centravanti serbo noto per la sua fisicità prorompente e un mancino capace di risolvere le partite più bloccate, è tornato prepotentemente a gravitare nell’orbita del Milan. Nonostante le indiscrezioni si rincorrano frenetiche, è necessario fare chiarezza su quella che è l’attuale situazione tra l’attaccante e il club meneghino.

Il gradimento del Diavolo

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, punto di riferimento internazionale per le trattative di trasferimento, l’interesse dei rossoneri per la punta ex Fiorentina è reale e persistente. Il Milan, infatti, vede in Vlahovic il profilo ideale per guidare il reparto offensivo del futuro: un mix di gioventù, esperienza internazionale e fiuto del gol che si sposerebbe perfettamente con la filosofia del club.

Tuttavia, tra l’apprezzamento tecnico e la firma su un contratto intercorre una distanza ancora siderale. Le voci che vorrebbero un accordo già blindato tra le parti non trovano, al momento, riscontri concreti nelle stanze dei bottoni di via Aldo Rossi.

Nessun accordo all’orizzonte

Le smentite arrivano in modo incrociato. Sia dal lato della dirigenza del Diavolo, impegnata a bilanciare ambizioni sportive e sostenibilità economica, sia dall’entourage del calciatore, non giungono conferme su intese di massima o contratti già impostati. Allo stato attuale, si può parlare esclusivamente di un “gradimento” reciproco: una stima professionale che però non si è ancora tradotta in una trattativa formale.

Il destino di Vlahovic resta dunque un rebus. Sebbene il fascino della maglia rossonera sia indiscutibile, le complessità economiche di un’operazione di questa portata impongono estrema cautela. I tifosi della compagine meneghina sognano il grande colpo, ma la realtà dei fatti suggerisce che la strada verso un’eventuale fumata bianca sia ancora lunga e ricca di ostacoli. Resta da capire se questo interesse si trasformerà, nelle prossime settimane, in un assalto concreto o se rimarrà soltanto una suggestione di mezza stagione.