Vlahovic Milan, serbo in pole per l’attacco rossonero! Allegri non molla, cosa sta succedendo

Vlahovic Milan, l’attaccante serbo è in pole nelle preferenze rossonere in vista della prossima stagione: Allegri insiste

Nonostante la finestra di mercato estiva sia ancora nelle sue fasi iniziali, le voci e le speculazioni si moltiplicano, alimentando il fermento tra i tifosi. Una delle notizie più sorprendenti e che sta catturando l’attenzione degli addetti ai lavori e dei sostenitori rossoneri è quella che vede il calciomercato Milan fortemente interessato a Dusan Vlahovic, l’attuale attaccante di punta della Juventus. Questa indiscrezione, riportata con un certo peso da Matteo Moretto, noto giornalista sportivo e esperto di mercato, apre scenari impensabili fino a poco tempo fa e suggerisce una strategia offensiva audace da parte del club di Via Aldo Rossi.

La pista Vlahovic, secondo quanto riferito da Moretto, non sarebbe una semplice voce di corridoio, ma la “pista offensiva che il Milan segue con più interesse”. Questa affermazione, se confermata dai fatti, rappresenterebbe un vero e proprio terremoto nel panorama calcistico italiano. Non è comune, infatti, che due rivali storiche come Milan e Juventus intavolino trattative per i propri giocatori chiave, specialmente quando si tratta di un attaccante dal calibro e dal potenziale di Vlahovic.

L’interesse del Milan per il bomber serbo non è difficile da comprendere. Dusan Vlahovic, nonostante una stagione altalenante, ha dimostrato in passato di essere un finalizzatore implacabile, un attaccante moderno capace di ricoprire il ruolo di punta centrale con grande fisicità e capacità realizzativa. La sua giovane età (classe 2000) lo rende un investimento a lungo termine e un profilo perfettamente in linea con la politica di ringiovanimento e di sostenibilità economica intrapresa dal Milan negli ultimi anni. Un attaccante con le sue caratteristiche potrebbe risolvere i problemi di concretezza spesso palesati dalla squadra rossonera, garantendo un elevato numero di gol e una presenza ingombrante in area di rigore.

Tuttavia, l’operazione si preannuncia estremamente complessa. In primo luogo, la Juventus difficilmente si priverebbe di uno dei suoi migliori talenti, a meno di offerte irrinunciabili o di precise esigenze di bilancio. Il valore di mercato di Vlahovic è elevatissimo, e il suo contratto con la Vecchia Signora è ancora lungo. Questo implica che il Milan dovrebbe mettere sul piatto una cifra considerevole, potenzialmente superiore ai 60-70 milioni di euro, una somma che difficilmente rientra nelle abitudini di spesa del club rossonero, a meno di cessioni eccellenti.

Inoltre, la rivalità storica tra i due club potrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile. I trasferimenti diretti tra Milan e Juventus sono rari e spesso oggetto di tensioni e polemiche. Bisognerà vedere se la dirigenza juventina sarà disposta a rinforzare una diretta concorrente per la Champions League e, potenzialmente, per lo Scudetto, cedendo uno dei suoi migliori attaccanti.

La notizia riportata da Matteo Moretto apre, dunque, a diverse speculazioni. Potrebbe essere un modo per il Milan di alzare la pressione sul mercato, cercando di spingere la Juventus a riflettere sul futuro di Vlahovic, oppure potrebbe essere un sondaggio esplorativo per capire la reale fattibilità di un affare che avrebbe del clamoroso. Indipendentemente dall’esito finale, l’interesse del Milan per Dusan Vlahovic è una delle storie più intriganti di questo inizio di calciomercato, e sarà interessante vedere come si evolveranno le trattative nelle prossime settimane, con Matteo Moretto che, ancora una volta, si conferma una fonte autorevole nel panorama delle notizie di mercato.