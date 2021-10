Vlahovic Milan: quanto chiede Commisso per farlo partire a gennaio. Ecco le novità sull’attaccante della Fiorentina

Secondo La Gazzetta dello Sport è partita l’asta per Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo potrebbe partire addirittura a gennaio. Il prezzo è fatto: 90 milioni. In estate ci aveva provato l’Inter, senza però la reale possibilità economico, mentre l’Atletico era arrivato a 55 milioni mentre la Fiorentina ne voleva 70.

La Juve si è fatta sotto di recente. Cherubini avrebbe ripetuto un’operazione alla Chiesa: prestito pluriennale con riscatto intorno ai 60 milioni, con la disponibilità di una contropartita. Ma la Viola ha chiuso sul nascere il dialogo chiedendo subito 90 milioni. Quest’uscita di Commisso al momento non aiuta la Juve: la carta Vlahovic non può essere giocata a condizione straordinarie ma al massimo tornare in corsa per la prossima estate. Sul serbo potrebbe investire seriamente il Manchester City che non riesce a prendere Kane dal Tottenham. Ma gli stessi Spurs, qualora privati del loro centravanti, sarebbero da considerate in lizza.