 Vlahovic, piovono conferme: scherzetto di Tare al Barcellona
Vlahovic, piovono conferme: scherzetto di Tare al Barcellona? Cosa filtra sul centravanti serbo

2 ore ago

Vlahovic, arrivano conferme sull’imminente accordo a parametro zero tra il serbo e il Milan: Tare beffa il Barcellona?

Il futuro di Dusan Vlahovic continua a tenere banco nel calciomercato internazionale. L’attaccante serbo, in scadenza di contratto con la Juventus il prossimo giugno, rappresenta un’opportunità a parametro zero estremamente allettante per numerosi top club in vista della prossima estate. Attualmente, Vlahovic è fermo ai box a causa di un grave infortunio muscolare che ha richiesto un intervento chirurgico.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’attaccante è monitorato con attenzione da diverse squadre, tra cui il Barcellona. Tuttavia, la pista che porta ai blaugrana potrebbe essere interrotta da una clamorosa mossa di una rivale italiana: il Milan.

Vlahovic, Milan vicino all’accordo

Citando quanto riferito dai colleghi di SPORT.es, Calciomercato.com svela un dettaglio cruciale:

PAROLE – «Il Milan è vicino a raggiungere un accordo con Dusan Vlahovic, molto probabilmente per la prossima stagione, così da regalare a Massimiliano Allegri quell’attaccante che forse sarebbe stato più idoneo mettergli a disposizione già per questo campionato».

Questa operazione, qualora andasse in porto, permetterebbe al Milan di assicurarsi uno dei centravanti più prolifici d’Europa a costo zero, un rinforzo che darebbe ad Allegri il profilo d’attacco richiesto per competere ai massimi livelli. La manovra, sebbene ancora ufficiosa, segnerebbe un duro colpo per la Juventus e supererebbe la concorrenza internazionale, Barcellona in primis.

