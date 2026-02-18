Viviano difende Allegri: «Io sono un giochista ma la sua non è fortuna! Sarei un pazzo a dire che…»

Viviano, ex portiere e noto giornalista, ha difeso Massimiliano Allegri dalle tante critiche ricevute: le dichiarazioni

Durante l’ultima puntata del podcast Cose Scomode, Emiliano Viviano ha preso con forza le parti di Massimiliano Allegri, respingendo le critiche di chi attribuisce i successi del Milan solo alla buona sorte: “Odio chi dice che ha solo fortuna; la fortuna aiuta i vincenti”, ha dichiarato l’ex portiere.

PAROLE – «Il Milan mi sta stupendo tanto ultimamente. A Pisa ha avuto un black out di 20 minuti, mezz’ora, ma poi la squadra ha giocato. Il discorso dei giochisti e robe varie, è sempre un voler approfondire la propria tesi e portare qualsiasi mezzo a favore. Io sono “giochista”, mi piacciono i De Zerbi, Gasperini, Farioli, detto questo se dovessi fare passare Allegri per un coglione il coglione sono io, perchè Allegri con la sua maniera di vedere calcio ha fatto decine di risultati con diverse squadre in diverse situazioni. Poi ognuno ha i propri gusti, ma non posso far passare per un coglione Allegri».