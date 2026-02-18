Connect with us

HANNO DETTO

Viviano difende Allegri: «Io sono un giochista ma la sua non è fortuna! Sarei un pazzo a dire che…»

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

1 ora ago

on

By

Viviano

Viviano, ex portiere e noto giornalista, ha difeso Massimiliano Allegri dalle tante critiche ricevute: le dichiarazioni

Durante l’ultima puntata del podcast Cose Scomode, Emiliano Viviano ha preso con forza le parti di Massimiliano Allegri, respingendo le critiche di chi attribuisce i successi del Milan solo alla buona sorte: “Odio chi dice che ha solo fortuna; la fortuna aiuta i vincenti”, ha dichiarato l’ex portiere.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

PAROLE – «Il Milan mi sta stupendo tanto ultimamente. A Pisa ha avuto un black out di 20 minuti, mezz’ora, ma poi la squadra ha giocato. Il discorso dei giochisti e robe varie, è sempre un voler approfondire la propria tesi e portare qualsiasi mezzo a favore. Io sono “giochista”, mi piacciono i De Zerbi, Gasperini, Farioli, detto questo se dovessi fare passare Allegri per un coglione il coglione sono io, perchè Allegri con la sua maniera di vedere calcio ha fatto decine di risultati con diverse squadre in diverse situazioni. Poi ognuno ha i propri gusti, ma non posso far passare per un coglione Allegri».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Loftus-Cheek Loftus-Cheek
Ultimissime Milan42 minuti ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: problema fisico per Loftus-Cheek, gioca Nkunku col Como. Le probabili formazioni

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Donati Donati
Esclusive6 giorni ago Alberto petrosilli

Donati: «Il Milan può colmare la distanza con l’Inter in campionato, Modric e Rabiot sono due super campioni. Allegri è un maestro in questo aspetto» – ESCLUSIVA

Codice video: Donati, ex centrocampista del Milan tra le altre e noto allenatore, ha analizzato il momento dei rossoneri e...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×