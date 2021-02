Vittoria meritata, ma con il brivido: l’obiettivo erano i tre punti Champions

Il Milan porta a casa una vittoria meritata, seppur con qualche brivido di troppo. L’obiettivo principale era ottenere i tre punti

Il Milan porta a casa una vittoria meritata, seppur con qualche brivido di troppo. Nel finale i rossoneri hanno lasciato troppi spazi agli avversari, rischiando di subire un pareggio pericoloso in chiave classifica.

L’obiettivo principale era ottenere i tre punti per rimanere in scia dell’Inter, ma soprattutto per staccare Roma e Lazio in prospettiva Champions League. Il pareggio della Juventus, inoltre, lascia ai rossoneri il ruolo di anti-Inter, in attesa che le prossime giornate definiscano meglio il reale valore della squadra di Conte.

Otto punti di vantaggio sulla Roma e nove su Lazio e Napoli (con una partita in meno) lasciano dormire sonni tranquilli. L’Atalanta in crescita a meno sei preoccupa, ma i posti in ballo sono tre (Inter a parte) e il Milan quest’anno sembra volersi ritagliare uno spazio importante nell’Europa che conta.