Vieri: «Lukaku e Ibrahimovic due forze della natura, su Donnarumma e…»

Vieri, ex giocatore rossonero e nerazzurro, ha parlato del derby milanese, toccando i temi più caldi come Ibrahimovic e Donnarumma

Ecco le parole di Vieri, ex giocatore rossonero e nerazzurro, direttamente ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

Sulle qualità di Ibrahimovic e Lukaku: «Lukaku è “Unstoppable”, il treno del film con Denzel Washington: una forza della natura. Gli dai cinquanta metri di campo e lui ti sbrana, palla addosso il difensore non riesce ad anticiparlo mai. Ibrahimovic è l’esperienza che non ha eguali e racchiude tutto: tecnica, visione di gioco, il suo segnare, il far segnare e pure far giocare bene la sua squadra, perché alza il livello di qualità di tutti».

Su chi sceglierebbe tra Handanovic e Donnarumma: «Faccio due bigliettini, ci scrivo i loro nomi, mi bendo e tiro su. Chi scelgo, scelgo: non sbaglio comunque».