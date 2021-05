Verso Torino-Milan: l’arrivo del pullman rossonero all’Olimpico VIDEO

Verso Torino-Milan: il pullman rossonero è arrivato allo stadio Olimpico Grande per il match in programma alle 20:45

Manca ormai poco a Torino-Milan, match in programma questa sera alle 20:45 e valido per la trentaseiesima giornata di Serie A. Una partita fondamentale per i destini di entrambe le compagini: da una parte la salvezza e dall’altra la qualificazione Champions.

In questi minuti il pullman rossonero, come testimoniato dalle riprese del nostro inviato a Torino, ha fatto arrivo allo Stadio Olimpico. Tra poco gli uomini di Pioli scenderanno in campo per il riscaldamento.