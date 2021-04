Verso Milan-Sassuolo: l’arrivo del pullman rossonero a San Siro VIDEO

Verso Milan-Sassuolo: a poche ore dall’inizio del match è arrivato il pullman rossonero allo stadio Meazza di San Siro

Manca pochissimo a Milan-Sassuolo, match in programma alle 18:30 e valido per la trentaduesima giornata di Serie A. Come testimoniato dalle riprese del nostro inviato, il pullman rossonero ha da poco fatto il suo arrivo allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro.

A breve gli uomini di Pioli scenderanno in campo per il riscaldamento.