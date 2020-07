Verso Milan-Cagliari, Pioli: «Andrà in campo il miglior Milan»

Malgrado non vi siano più obiettivi di classifica da raggiungere, Stefano Pioli garantisce che contro il Cagliari giocherà la formazione tipo

Stefano Pioli non vuole che si abbassi la guardia e pretende dalla sua squadra il titolo, seppur virtuale di miglior squadra post lockdown. Per questo motivo, nella conferenza stampa di vigilia, il tecnico rossonero ha confermato che, contro il Cagliari, scenderà in campo la miglior formazione possibile.

Niente turnover dunque (al netto dello squalificato Ante Rebic, ndr) ed anzi la voglia di ottenere un altro successo in campionato: «Andrà in campo il miglior Milan. Vedremo se sarà simile a quello visto contro la Sampdoria. Giocherà Leao dall’inizio. Tutti i giocatori si sono fatti trovare pronti in ogni situazione. L’unione di questo gruppo si è costruito in poco tempo. Siamo una famiglia e non lo abbiamo dimostrato solo nella cena di ieri sera».