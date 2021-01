Verso Atalanta-Milan: alcune curiosità su Ibrahimovic

Verso Milan-Atalanta: i dati Opta riportano una serie di interessanti numeri e dati riguardanti Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic (498) è a due sole reti dal raggiungere quota 500 gol in carriera con i club, considerando tutte le competizioni: la squadra con cui ha segnato più gol è il PSG (156), segue a quota 80 proprio il Milan. Escludendo i playoff con i Los Angeles Galaxy, la prossima sarà la 600ª presenza dello svedese con i club in carriera in campionato.

Ibra ha segnato in media 1.5 gol a partita in questa Serie A (12 reti in otto presenze), record in stagione nei top-5 campionati europei (secondo Lewandowski con 1.4). Zlatan inoltre ha superato il bottino di gol ottenuto nello scorso campionato con il Milan (12 v 10), giocando 10 partite in meno (18 v 8). Infine il numero 11 rossonero è il primo giocatore del Milan a segnare almeno 12 gol nelle prime 18 partite del Milan in un campionato di Serie A da Stephan El Shaarawy.

Fonte: dati Opta