Verona Milan, Allegri punta ancora su Pulisic: l’attaccante rossonero cerca un gol che manca da troppo

Verona Milan, Allegri riproporrà ancora Pulisic in attacco: lo statunitense deve riscattarsi dal periodo negativo

Christian Pulisic cerca il riscatto al Bentegodi. Nonostante un inizio di 2026 complicato, che lo vede ancora a secco di gol in questo anno solare, l’esterno americano sembra destinato a partire dal primo minuto nella sfida di domenica contro l’Hellas Verona. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri è intenzionato a confermargli la propria fiducia, convinto che la continuità sia la chiave per permettere al giocatore di sbloccarsi definitivamente in questo finale di stagione.

Verona Milan, ritorno al 3-5-2: tandem pesante con Rafael Leão

Per la trasferta in terra scaligera, il tecnico livornese ha intenzione di rispolverare il 3-5-2, modulo su cui ha insistito molto nelle ultime settimane per dare maggiore equilibrio alla squadra. La grande novità dovrebbe essere la composizione del duo d’attacco: insieme a Pulisic è previsto il ritorno di Rafael Leão. Anche il portoghese non sta attraversando il suo miglior momento di forma, complici alcuni recenti problemi fisici, ma Allegri punta proprio sulla classe dei suoi due uomini più rappresentativi per scardinare la difesa gialloblù e ritrovare punti pesanti in ottica Champions.

Verona Milan, a caccia di gol e concretezza

La sterilità offensiva è diventata il principale grattacapo per il Diavolo, che nelle ultime uscite ha faticato a concretizzare la mole di gioco prodotta. Con il distacco dall’Inter capolista ormai consolidato, l’obiettivo primario dei rossoneri è blindare il piazzamento tra le prime quattro. Allegri ha recentemente difeso le sue scelte tattiche, ribadendo che la solidità passa dall’interpretazione dei ruoli: la speranza è che la coppia Pulisic-Leão possa finalmente ritrovare quell’affinità e quella cattiveria sotto porta necessarie per chiudere in bellezza il campionato.