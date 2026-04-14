Verona Milan, Allegri torna al 3-5-2: a centrocampo si rivede Fofana, mentre in attacco…

Verona Milan, Allegri archivia il 4-3-3 e torna subito al 3-5-2: Fofana ritrova la titolarità, mentre in attacco…

Il Milan è chiamato a una reazione immediata. Dopo le due pesanti sconfitte consecutive contro Napoli e Udinese, i rossoneri devono obbligatoriamente ritrovare i tre punti nella trasferta di domenica in casa dell’Hellas Verona. Per uscire da questo momento critico e blindare la zona Champions League, Massimiliano Allegri ha deciso di accantonare l’esperimento del 4-3-3, apparso poco equilibrato nell’ultima uscita, per tornare al più collaudato 3-5-2.

Le buone notizie per il tecnico livornese arrivano dall’infermeria, specialmente per quanto riguarda il pacchetto arretrato. Secondo «La Gazzetta dello Sport», la retroguardia ritroverà leadership e centimetri: «Fikayo Tomori scalpita per tornare titolare, così come Matteo Gabbia, out da quasi due mesi. Il centrale italiano potrebbe tornare dal primo minuto al centro della retroguardia a tre milanista e a quel punto a destra si aprirebbe il ballottaggio Tomori-De Winter, con Pavlovic a completare il terzetto». Un rientro, quello di Gabbia, fondamentale per ridare certezze a un reparto apparso troppo fragile nelle ultime settimane.

Verona Milan, il ritorno di Fofana e il rebus attacco: chi giocherà al Bentegodi?

Novità importanti si profilano anche a centrocampo, dove Allegri potrà contare nuovamente sulla fisicità di Youssouf Fofana. Il francese, limitato da un attacco febbrile che lo aveva costretto alla panchina contro i friulani, riprenderà il suo posto in cabina di regia dal primo minuto. Se la mediana sembra definita, i veri grattacapi per l’allenatore riguardano il reparto offensivo, dove nessuno degli interpreti sembra brillare per condizione o rendimento.

Il momento delle punte rossonere è infatti delicatissimo. Rafael Leão è reduce dai fischi di San Siro e non è al meglio, mentre Christian Pulisic sta vivendo un digiuno preoccupante, essendo ancora a secco di gol in questo 2026. Non va meglio agli altri: «Santiago Gimenez è rientrato da poco dopo un lungo stop e quindi è ancora in ritardo di condizione, mentre Nkunku e Füllkrug non stanno incidendo». Con cinque attaccanti lontani dalla forma ideale, Allegri dovrà compiere una scelta coraggiosa per scardinare la difesa scaligera e riportare il sereno in casa Milan.