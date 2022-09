Vernazza: «Si affrontano le squadre migliori per il gioco e la mentalità». Le parole del giornalista

Sebastiano Vernazza ha presentato ai microfoni della Gazzetta dello Sport il big match tra Napoli e Milan. Ecco le parole del giornalista:

«Si affrontano le squadre migliori per il gioco e la mentalità, non a caso tutte e due vanno bene in Champions. Sono prime in classifica con l’Atalanta, ma non è per questo che oggi possiamo considerare Pioli e Spalletti i migliori allenatori della Serie A. Giocano un calcio ottimista, fondato su pressioni alte. Non crediamo che uno aspetti l’altro, pensiamo che nel Milan l’assenza di Leao sarà più penalizzante della rinuncia obbligata a Osimhen ed è per questo che Spalletti ci sembra favorito».