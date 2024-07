Vasquez Empoli, è ufficiale: il portiere lascia il Milan. Il comunicato e i dettagli dell’operazione con il club toscano

Ora è ufficiale: Devis Vasquez lascia il Milan e si trasferisce all’Empoli. Di seguito riportato il comunicato del club toscano.

COMUNICATO – «Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con l’AC Milan per l’acquisizione a titolo temporaneo, con diritto di opzione, delle prestazioni sportive del calciatore Devis Estiven Vásquez Llach. Devis Vásquez è un portiere di nazionalità colombiana nato a Barranquilla il 12 maggio 1998. Cresce nel settore giovanile del Cortulua, con il quale partecipa al Torneo di Viareggio nel 2017, del La Equidad e del Patriotas Boyoca. Nel 2020 Devis passa a titolo definitivo al Guaranì, club della massima serie paraguayana. Nell’anno successivo Vásquez fa l’esordio in Primera Division con l’Olimpia e in Coppa Libertadores nella gara contro il Royal Pari. Devis conquista il posto da titolare, disputando una stagione da protagonista con 25 gare in campionato e due in Coppa Libertadores. A gennaio 2023 Vásquez viene acquistato dal Milan che ad agosto lo gira in prestito allo Sheffield Wednesday, in Championship. Dopo dieci gare con la formazione inglese, Devis torna in Italia dove gioca altrettante partite in Serie B con l’Ascoli totalizzando 5 clean sheet».