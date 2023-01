Vasquez al Milan? L’analisi di De Paola

Paolo De Paola, famoso giornalista, ha analizzato l’acquisto di Vasquez da parte del Milan: le sue dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato così dell’arrivo del portiere Vasquez al Milan:

«Le prestazioni di Mirante e Tatarusanu sottolineano l’esigenza in casa Milan di un portiere, qualche dubbio c’era e questa risposta repentina del Milan non mi dispiace. Non credo sia la soluzione definitiva questo ragazzo, io sono a favore di queste soluzioni oculate e accosto il Napoli al Milan».