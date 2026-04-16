Van Basten shock, l’ex Milan vittima di stalking: accuse assurde e gravi!

Van Basten vittima di stalking? L’ex attaccante del Milan e della Nazionale olandese ha raccontato la sua storia a RTL Boulevard

Marco van Basten sarebbe vittima di stalking. L’ex attaccante del Milan e della Nazionale olandese, a RTL Boulevard, ha raccontato una situazione a dir poco inquietante che coinvolge lui e sua moglie, Liesbeth.

Una donna starebbe perseguitando la coppia da ormai diverso tempo. In che modo? Diffondendo accuse assurde e gravi: presunti tradimenti e persino voci surreali su una “possessione demoniaca”.

La stalker avrebbe anche distribuito foto manipolate e Van Basten avrebbe deciso di sporgere denuncia alle autorità. La speranza è che ovviamente questa situazione possa risolversi per il meglio e che in casa del Cigno di Utrecht possa tornare la giusta serenità.

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