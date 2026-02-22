Valenti a Dazn: «Fallo in occasione del gol? No, ero di schiena su Maignan e non ho fatto niente…»

Valenti, giocatore crociato, è intervenuto ai microfoni di Dazn alla conclusione del match tra Milan e Parma

Lautaro Valenti, alla conclusione della sfida tra Milan e Parma, match valevole per la 26esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Da dove nasce questa vittoria: «Nasce dalla grinta che abbiamo tutti insieme. È un vantaggio per noi, dobbiamo continuare su questo e andare a fare la quarta vittoria consecutiva».

Sul suo possibile fallo in occasione del gol: «Ero di schiena su Maignan, non ho fatto niente. Ero sicuro che sarebbe stato gol».