Connect with us

HANNO DETTO

Valenti a Dazn: «Fallo in occasione del gol? No, ero di schiena su Maignan e non ho fatto niente…»

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

48 minuti ago

on

By

Cuesta

Valenti, giocatore crociato, è intervenuto ai microfoni di Dazn alla conclusione del match tra Milan e Parma

Lautaro Valenti, alla conclusione della sfida tra Milan e Parma, match valevole per la 26esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Da dove nasce questa vittoria: «Nasce dalla grinta che abbiamo tutti insieme. È un vantaggio per noi, dobbiamo continuare su questo e andare a fare la quarta vittoria consecutiva».

Sul suo possibile fallo in occasione del gol: «Ero di schiena su Maignan, non ho fatto niente. Ero sicuro che sarebbe stato gol».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Allegri Allegri
Ultimissime Milan5 ore ago Redazione Milannews24

Ultimissime Milan LIVE: le probabili formazioni della sfida contro il Parma

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera Ultimissime Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO1 giorno ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×