Musah svela la verità sul suo ruolo: «Mi sento più sicuro quando…». Il centrocampista rossonero parla dagli Stati Uniti del Milan

Yunus Musah è stato intervenuto ai microfoni di CBS Sport. Il centrocampista del Milan ha parlato del suo ruolo:

RUOLO – «Ho giocato come 6 e come 8, ma personalmente sento di dover crescere in tutte queste aree. Posso fare il mio lavoro, ma sento che posso fare molto meglio. Mi sento più sicuro quando sono un 8, quindi posso andare in profondità. Sento che essendo un 8 posso essere un 6 e un 10 allo stesso tempo»

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA!