Cairo: «Ibrahimovic è abituato a vincere, è speciale»

Urbano Cairo, presidente del Torino, ha espresso questo pensiero su Zlatan Ibrahimovic nel giorno della presentazione del suo nuovo libro, Adrenalina:

«È uno abituato a vincere. Sono contento di essere qui, è un grande onore poter pubblicare il suo libro. È un libro speciale, che va oltre il calcio. Ho avuto occasione di vedere anche il film ‘Zlatan’ con mio figlio. Bellissimo film, si racconta prima di diventare lo Zlatan di oggi. Si vedono tutti gli ostacoli che ha dovuto superare. Una vita bellissima, è riuscito a canalizzare tutte le sue energie per ottenere dei risultati partendo da livelli molto bassi. Leggendo il libro ci sono cose ci accomunano. Non ti chiedo di venire al Torino, però… Un anno dai. No, lo lasciamo al Milan».