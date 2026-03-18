Un punto in meno, Inter penalizzata: la sentenza dell’Aia fa discutere

Dopo l’episodio in Inter-Atalanta si può fare un bilancio di quanto accaduto in questo campionato: nerazzurri penalizzati

C’era rigore per l’Inter sul contatto Frattesi-Scalvini: questo il giudizio dell’Aia su uno degli episodi arbitrali più discussi dell’ultima giornata di Serie A. Open Var ha fatto chiarezza su qual è la considerazione dei vertici degli arbitri italiani in merito alla partita più chiacchierata dell’ultimo fine settimana: Inter-Atalanta.

Con un doppio riscontro: giusto convalidare la rete di Krstovic, visto che Sulemana non commette fallo su Dumfries, ma non altrettanto corretto lasciar proseguire sul contatto Scalvini-Frattesi in area bergamasca. In questo caso, l’Aia afferma che arbitro e Var hanno commesso un errore e sul centrocampista interista era rigore.

In base al giudizio dell’associazione arbitri italiani, dunque, l’Inter è stata penalizzata: contro l’Atalanta Chivu avrebbe dovuto portare a casa tre punti invece del pareggio (segnando l’eventuale rigore) e così non è andata. Ma quanti punti in più o in meno la capolista ha avuto a causa degli errori arbitrali, certificati come tali dall’Aia tramite Open Var?

Il bilancio è negativo stando alle quattro revisioni giudicate non corrette riferite alle partite dell’Inter: la gara con il Napoli, quella con la Fiorentina, Inter-Juve e poi l’ultima con l’Atalanta.

Errori arbitrali contro l’Inter: quanto incidono sulla classifica

Nell’analisi ormai abituale di Open Var (che l’anno prossimo potrebbe essere cancellato) emergono quattro errori riferiti alle partite dell’Inter: tre contro e uno a favore.

L’Inter penalizzata dagli arbitraggi (Screen Youtube Dazn) – Milannews24.com

Gli errori contro, oltre a quello con l’Atalanta, fanno riferimento al rigore assegnato al Napoli per il contatto Di Lorenzo-Mkhitaryan (sul punteggio di 0-0) e al rigore non fischiato a Pio Esposito contro la Fiorentina per una trattenuta di Comuzzo. Considerando l’evolversi delle partite, senza gli errori contro l’Inter avrebbe potuto avere tre punti in più: un pareggio con il Napoli e la vittoria contro l’Atalanta, mentre contro la Fiorentina i nerazzurri avevano comunque vinto.

C’è poi un errore a favore, quello molto discusso in Inter-Juventus: in questo caso la partita è stata vinta dai nerazzurri, ma avrebbe potuto finire in parità, quindi con due punti in meno per Chivu. Così, tirando le somme, Lautaro Martinez e compagni avrebbero subito una ‘penalizzazione’ di un punto in classifica, secondo la versione ufficiale dell’Aia sugli errori arbitrali. Un bilancio che si basa esclusivamente su ipotesi, ovviamente, perché non è detto che cambiando le decisioni sarebbe cambiato anche il risultato. L’unica certezza restano le polemiche e un campionato, mai come quest’anno, condizionato da errori arbitrali a raffica.