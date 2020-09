Ultim’ora Milan: Leo Duarte è risultato positivo al Covid-19

Il Milan ha comunicato che il difensore brasilano è risultato positivo al tampone effettuato ieri; negativi tutti gli altri calciatori

Leo Duarte è risultato positivo al Covid-19; a comunicarlo è lo stesso Milan tramite il proprio sito ufficiale in cui si sottolinea come il calciatore sia stato posto in quarantena mentre non risultano altri calciatori positivi, nemmeno Rafael Leao che si è negativizzato. Questo il testo completo del Comunicato:

«AC Milan comunica che il giocatore Léo Duarte è risultato positivo ad un tampone effettuato nella giornata di ieri ed è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Gli altri componenti del gruppo squadra sono risultati tutti negativi. Come previsto dai protocolli vigenti tutto il gruppo verrà nuovamente sottoposto a tampone prima della gara di domani sera contro il Bodø/Glimt e seguirà le misure preventive indicate dalle autorità sanitarie locali».