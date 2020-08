Ultim’ora: Ibrahimovic vola in Svezia dopo le vacanze

Il centravanti svedese, concluse le vacanze, avrebbe fatto ritorno in patria in attesa che si sblocchi la situazione relativa al rinnovo

In attesa di risolvere la questione legata al rinnovo di contratto, Zlatan Ibrahimovic, terminate le sue vacanze in Costa Azzurra, avrebbe fatto ritorno nella sua Svezia.

Questa l’indiscrezione del giornalista Carlo Pellegatti che ha riferito come Ibrahimovic sia partito alla volta della Scandinavia in attesa di sapere se potrà rientrare in Italia per iniziare lunedì il ritiro pre-campionato con il Milan oppure se alla fine il tanto atteso rinnovo non arriverà. Questo intanto l’ultimo post di Zlatan: