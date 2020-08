Raduno con Ibrahimovic? I rossoneri ci provano entro lunedì

Ibrahimovic, l’obiettivo è presentarsi al raduno di lunedì con le idee chiare e la certezza Ibra in squadra

Il Milan lunedì prossimo inizierà ufficialmente la nuova stagione 2020/2021. I rossoneri sono da settimane al lavoro sul mercato per rafforzare la rosa di Stefano Pioli. L’obiettivo è confermare Zlatan Ibrahimovic in attacco rinnovandogli il contratto. Non è stato ancora trovato un accordo economico con l’agente Mino Raiola (troppo alte le richieste del procuratore italo-olandese), ma il Milan punta a risolvere la questione entro questa settimana. L’obiettivo è presentarsi al raduno di lunedì con le idee chiare e la certezza Ibra in squadra.