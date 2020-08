Gazzetta: Milan-Ibrahimovic intesa ad un passo, alzata l’offerta

Gazzetta dello Sport: Ibrahimovic e il Milan sarebbero ad un passo dall’intesa. L’offerta dei rossoneri è salita sino a 6 milioni di euro

Il Milan e Zlatan Ibrahimovic sarebbero ad un passo dal rinnovo. Il club di Via Aldo Rossi, come riporta in prima pagina l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, avrebbe alzato ulteriormente l’offerta.

Da 5 a 6 milioni di euro, pareggiando di fatto l’ingaggio percepito da Gianluigi Donnarumma. Il gigante svedese vorrebbe essere il giocatore più pagato della rosa, la sensazione è che a 6 milioni più bonus l’affare si potrebbe chiudere. Ibrahimovic-Milan ci siamo, accordo ad un passo.