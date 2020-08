Capuano: «Priorità ad Ibra? Tra sei mesi Donnarumma va via a zero»

Giovanni Capuano parla in maniera critica della scelta della società di dare priorità ad Ibra nella trattativa con Mino Raiola

Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e Radio 24, ha detto la sua riguardo l’estenuante trattativa tra il Milan e Mino Raiola:

«Non comprendo l’insistenza con cui si dice che la priorità per il Milan è il rinnovo di Ibrahimovic. Prima, molto prima, ci sarebbe da mettere in sicurezza il contratto di Donnarumma che tra meno di sei mesi sarà libero di firmare a zero per chi vuole».