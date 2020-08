Sport Mediaset – Milan, ultimatum a Raiola: rinnovo di Ibra entro il weekend

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il Milan avrebbe presentato un ultimatum a Mino Raiola per chiudere il rinnovo di Ibrahimovic

Milan e Ibrahimovic sempre più vicini: secondo quanto riportato da Sport Mediaset i rossoneri nelle scorse ore hanno formalizzato una sorta di ultimatum a Mino Raiola comunicando l’intenzione di non andare oltre i 5,5 milioni di euro di stipendio al centravanti svedese.

Le richieste dell’entourage di Ibra (7 milioni) rappresentano ancora un ostacolo ma non così ampio. Il Milan ha fretta di chiudere per avere Ibrahimovic in rosa per il giorno del raduno.