Ultime Notizie Serie A: tutti gli aggiornamenti della giornata di oggi

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 14.00 – Torino, i convocati di Nicola – Il tecnico granata ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di questa sera al Cagliari. Ecco gli assenti.

Ore 13.30 – Suning rifiuta un’offerta di un fondo – Suning non vuole intaccare le proprie azioni e avrebbe rifiutato un’offerta da parte di un fondo. Il retroscena.

Ore 13.00 – Milan, le parole di Donnarumma a Sky – Il portiere rossonero ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista del Derby di domenica pomeriggio. CLICCA QUI PER LE SUE NOTIZIE.

Ore 12.30 – Roma, le condizioni di Zaniolo – Il classe 1999 spinge per tornare ma il professore che l’ha operato predica calma. Ecco quando è previsto il rientro.

Ore 12.00 – Inter, Zhang Jindong fa tremare l’Inter – Il patron cinese ha detto che saranno ridotti al minimo gli investimenti non necessari. Le sue parole.

Ore 11.30 – Genoa, Radovanovic si racconta – Radovanovic ha parlato in vista del match contro il Verona: «La gara di domani col Verona la vedo come un derby. Per tanti motivi: perché comunque sono tanto legato al Chievo e poi a Verona sono nate le mie figlie». Le sue parole.

Ore 11.15 – Inter, Eriksen ha svoltato: verso la prima maglia da titolare in un derby – Christian Eriksen ha trovato il suo spazio nell’Inter, ora è pronto a giocare il suo primo derby da titolare. La notizia

Ore 10.35 – Milan, Theo Hernandez: «Voglio diventare il terzino più forte del mondo» – Il terzino sinistro del Milan si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni di Dazn: «Maldini dice che devo diventare uno dei migliori terzini del mondo e lo penso anche io, credo che con il lavoro che sta facendo me lo stia meritando». Le parole

Ore 9.30 – Napoli, Ghoulam e Koulibaly sono guariti dal Covid-19 – Attraverso i propri social, il Napoli ha comunicato che Ghoulam e Koulibaly sono risultati negativi al covid-19. I due calciatori tornano così a disposizione di Gattuso.

Ore 9.15 – Italiane con il mal d’Europa? Si salva solo la Roma, Napoli a picco, beffa finale per il Milan – Bilancio al di sotto delle aspettative per le italiane in Europa. Crolla il Napoli, si salva la Roma, Milan beffato nel recupero. L’editoriale

Ore 9.00 – FIGC, Sibilia: «Deluso da Abete. Mi candido per coerenza» – Il candidato alle elezioni della FIGC, che sfiderà Gabriele Gravina, ha illustrato il suo programma in una intervista al Corriere della Sera: «Non ho scritto il libro dei sogni. Il mio documento è sobrio e mira al cuore del problema: governance, riforma dei campionati e della giustizia sportiva, infrastrutture». Le parole

Ore 8.40 – Juventus, il quadro degli infortunati: quando tornano Arthur, Bonucci, Chiellini e Cuadrado – La Juventus è alle prese con tanti infortuni di elementi importanti, ecco quando potrebbero tornare in campo gli assenti. La notizia

Ore 8.20 – Stramaccioni: «Inter favorita nel derby e nella corsa scudetto» – In una intervista a La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore nerazzurro ha fatto le carte al derby di domenica prossima e alla lotta scudetto: «Il sorpasso aumenta molto la pressione sui rossoneri perché in caso di sconfitta sarebbe un colpo durissimo alle ambizioni di vertice, mentalmente più che a livello di classifica». L’intervista