Tuttosport- Milan, rivoluzione a centrocampo. Rangnick apre la strada

Tuttosport, internamente si parla di Milan e della rivoluzione a centrocampo previo conferma di Rangnick come futuro direttore.

RIVOLUZIONE CENTROCAMPO- L’edizione odierna del quotidiano piemontese spiega che a parte Bennacer e Calhanoglu, gli altri non dovrebbero rimanere: Bilgia e Bonaventura probabilmente non rinnoveranno, Paquetà e Kessie da valutare in fase di mercato, stesso discorso per Krunic. Oltre ai nomi di Florentino Luis e Bakayoko, accessibili in prestito, permane quello di Szoboszlai, seguito con grande attenzione.