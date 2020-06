Calciomercato Milan: su Szoboszlai anche la Lazio, ma Rangnick è in pole

Calciomercato Milan: Szoboszlai è uno dei primi nomi fatti da Rangnick alla proprietà del Milan, la Lazio resta alla finestra

Come vi abbiamo raccontato nel corso delle scorse settimane, il primo acquisto di Ralf Ranngick al Milan potrebbe essere Dominik Szoboszlai. Esterno di centrocampo del Salisburgo, club di proprietà Red Bull, Szoboszlai è stato individuato in Ungheria proprio dal manager tedesco che avrebbe posto il nome del neo-campione d’Austria in cima alla lista dei desideri presentata a Gazidis. Proprio per questo motivo la Lazio, altro club interessato a Szoboszlai, non ha al momento potuto fendere l’attacco decisivo per accaparrarselo.

In attesa di formalizzare l’accordo con il Milan, Rangnick si sta già muovendo in ottica rossonera come evidenziato dallo scorso mercato di gennaio che ha portato al Milan un altro giocatore seguito lungamente anche dal Lipsia: Saelemaekers.