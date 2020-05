Szoboszlai Milan, ecco le concorrenti dei rossoneri per il talento

Szoboszlai Milan, i rossoneri sono in netto vantaggio. Ecco quali club rappresentano la concorrenza

Szoboszlai Milan – Dominik Szoboszlai potrebbe essere il primo acquisto dei rossoneri per la prossima stagione, forse il primo dell’era Rangnick. La trattativa, confermata dall’agente e dal giocatore, non è tuttavia giunta alla conclusione. Il centrocampista ha parlato anche di altre offerte. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, i club che avrebbero aperto un dialogo con il Salisburgo sono il Borussia Dortmund e la Lazio. Dall’Inghilterra, invece, va segnalato solo un interessamento da parte di Arsenal e Newcastle che però non sembrano ancora voler affondare il colpo.

Il giocatore vuole tentare l’avventura in Italia o al massimo provare in Bundesliga. Al momento il Milan rimane in netto vantaggio, a seguire c’è il Borussia Dortmund che vorrebbe ripetere l’operazione Haaland con il Salisburgo.