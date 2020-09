Tuttosport: Milan, per la difesa spunta l’idea Nastasic

Tuttosport: per la difesa il Milan oltre a seguire Milenkovic e Ajer avrebbe messo gli occhi anche su Nastasic dello Schalke 04

Il Milan starebbe proseguendo i contatti con la Fiorentina per arrivare a Milenkovic. In alternativa ci sarebbero Ajer del Celtic e stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, anche Nastasic dello Schalke 04.

Il valore dell’ex giocatore viola non supererebbe i 18-20 milioni di euro. Il Diavolo ci starebbe pensando seriamente, qualora la trattativa per Milenkovic non decollasse.