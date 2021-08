Tuttosport, Milan: con Giroud si cambia modulo

Tuttosport: il Milan potrebbe cambiare modulo con Olivier Giroud. Il francese ha mostrato grandi doti tattiche. E con Ibrahimovic…

L’impatto devastante che sta avendo Olivier Giroud negli equilibri tattici del Milan sta già portando Stefano Pioli a modificare in parte i suoi schemi offensivi. Lo riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina.

Per il momento sono esperimenti, ma forse il tecnico si sta anche proiettando nel momento in cui tornerà Zlatan Ibrahimović per tentare almeno in parte una convivenza.