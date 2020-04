Tuttosport- Milan attento, anche la Juve su Milik. Alternativa a tre campioni

Tuttosport, al centro della prima pagina l’immagine di Milik, obiettivo ora anche della Juventus dopo il palesato interesse da parte del Milan

TESTA A TESTA- Secondo quanto riportato dal quotidiano, la Juve non sarebbe l’unica squadra interessata al polacco, tenuto in grande considerazione anche dai rossoneri, come eventuale sostituto di Ibrahimovic: “L’attaccante del Napoli in scadenza di contratto nel 2021, diventa l’alternativa ad Icardi e Gabriel Jesus per i bianconeri”.