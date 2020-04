Milik , Milan pronto ad inserire Kessie come contropartita tecnica

Il Milan valuta ogni giorno la possibilità di portare in rossonero Milik: ipotesi contropartita tecnica più soldi per convincere il Napoli

Il Napoli ha già capito che a fine stagione perderà Milik e per questo non si muoverà dalla richiesta di 30-40 milioni di euro. Il Milan continua a di inseguire il polacco ma ritiene la cifra troppo elevata visto il contratto in scadenza a giugno 2021.

Per questo motivo, secondo La Gazzetta dello Sport, i rossoneri sarebbero disposti a offrire soldi più Kessie come contropartita tecnica sapendo per di più che l’ivoriano è molto apprezzato da Gattuso.