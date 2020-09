Tuttosport- Bakayoko, prosegue lo stallo tra club. Soumarè l’alternativa

Tuttosport, internamente un focus sulla situazione attuale relativa alla trattativa tra Milan e Chelsea per Bakayoko, in fase di stallo

STALLO- Secondo il quotidiano piemontese, la situazione tra Milan e Chelsea per Bakayoko rimane di stallo. Come già detto, la distanza tra le due società riguarda la cifra del riscatto con i Blues non disposti a scendere dai 30 milioni di euro richiesti. Milan fermo a 25 mentre secondo Corsport, i rossoneri stanno sempre più valutando l’ipotesi Soumarè come alternativa.