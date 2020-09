Baiocchini: «Trattativa Bakayoko? Procede lentamente»

Emanuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, rivela che la trattativa tra il Milan e Bakayoko procede lentamente, ecco le sue parole

Emanuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, è tornato a parlare della trattativa tra il Milan e il Chelsea per Bakayoko, ecco le sue parole:

«C’è stato un piccolo rallentamento, una trattativa che procede a fuoco lento. Una bozza d’accordo a 3 milioni di prestito e 30 di diritto di riscatto c’è già, ma il Milan spera di abbassare ancora di più la cifra per il riscatto. Rallentamento soprattutto sul contratto del giocatore: se il Milan decidesse di riscattarlo il contratto degli anni successivi deve averlo già pronto e quindi si sta discutendo su quello. La speranza da parte del Milan è che più si avvicina il termine del mercato, che finirà il 5 ottobre, più ci sono possibilità che i costi dell’operazione possano abbassarsi, sia per il costo del cartellino e sia per l’ingaggio del giocatore. Il Milan è ancora in corsa ma non ha grande fretta di chiudere: con Bennacer e Kessie che già c’erano e Tonali che farà le visite mediche nei prossimi giorni il centrocampo è già a posto. Nel caso in cui l’opportunità di prendere il francese dovesse essere ghiotta i rossoneri non si tireranno indietro».