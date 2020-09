Bakayoko-Milan: standby, rossoneri su Soumaré del Lilla

Bakayoko-Milan: pista per il momento raffreddata, ma ancora viva. I rossoneri nel frattempo puntano su un gioiello del Lilla

Il Milan e il Chelsea starebbero continuando a trattare per trovare un’intesa definitiva per portare Tiemoué Bakayoko in rossonero, ma per il momento la situazione resta in standby.

Per questo motivo, stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, il Diavolo avrebbe messo gli occhi su Soumaré, gioiello del Lilla, classe ’99. Il valore del cartellino si aggirerebbe sui 30 milioni di euro, considerando che il ragazzo è giovane e di enorme prospettiva.