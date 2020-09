Sportmediaset: «Milan, ultimatum al Chelsea per Bakayoko»

La dirigenza rossonera parrebbe voler forzare la mano con il Chelsea ed uscire dallo stallo in cui versa la trattativa per Bakayoko

Stando a quanto riporta Claudio Raimondi di Sport Mediaset, la dirigenza rossonera sarebbe stanca dello stallo che si è venuto a creare con il Chelsea per Bakayoko. Il Milan, infatti, da giorni è in attesa che la società londinese abbassi leggermente le sue pretese per il centrocampista che ormai non rientra più nei piani della società.

Il nodo da sciogliere è sempre legato alla cifra per esercitare il riscatto, con il Chelsea che non vuole scendere da quota 30 milioni ed il Milan fermo sui 25 più eventuali bonus. Se la situazione non dovesse sbloccarsi in tempi brevi, l’alternativa sarebbe Soumaré del Lille.