Tutti pazzi per Damsgaard, il dg della Samp: «Il prezzo lo fissa il mercato»

Carlo Osti, direttore generale della Sampdoria, ha espresso le proprie considerazioni sul costo di Mikkel Damsgaard: le sue parole

Carlo Osti, direttore generale della Sampdoria, ha espresso le proprie considerazioni sul costo di Mikkel Damsgaard: il talento classe 2000 ha messo il suo zampino con un gol nella semifinale di Euro 2020 contro l’Inghilterra.

«Io penso sia difficile oggi, siamo di fronte a un mercato che sarà più difficile rispetto a un anno fa. Penso che potrebbe crescere ancora di più rimanendo alla Sampdoria un anno di più ed è evidente che è quello che vorremmo fare. Il prezzo poi lo fissa il mercato da solo senza bisogno che lo dica io, è chiaro che stiamo parlando di un giocatore di valore assoluto. C’è da dire che la Sampdoria ha fatto un investimento importante sul ragazzo, che aveva giocato poche partite nel campionato danese. Lo comprammo su indicazione di un nostro osservatore, Mimmo Gentile, per otto milioni. In quel momento, per un ragazzo che aveva giocato poco. Chiudemmo la trattativa nel gennaio 2020, grazie al fatto che aveva giocato poco e che il suo agente fosse lo stesso di Andersen».