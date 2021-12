Tuchel: «Le parole di Lukaku non mi sono piaciute. Ecco cosa faremo»

Thomas Tuchel, intervenuto in conferenza stampa prima di Chelsea Liverpool, ha parlato anche delle frasi di Lukaku. Ecco il suo parere

Thomas Tuchel, intervenuto in conferenza stampa prima di Chelsea Liverpool, ha parlato anche delle frasi di Lukaku. Ecco il suo parere

«Le sue parole non mi sono piaciute. Crea problemi di cui non abbiamo bisogno ma non voglio farla sembrare più grande di quanto sia. Le sue dichiarazioni al momento non sono utili alla squadra. In realtà sono anche sorpreso, non mi sembra di vederlo in difficoltà durante la settimana o infelice. Discuteremo della cosa ma lo faremo tra di noi e non sicuramente davanti alle telecamere».