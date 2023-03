Tsadjout: «Nazionale? Sarebbe un sogno »

Tsadjout, attaccante scuola Milan, ha commentato il momento della Cremonese e il sogno di giocare in Nazionale

«Secondo me soprattutto in questa fase della carriera devo tenere i piedi per terra, la Nazionale è un sogno di ogni ragazzo ma già il fatto di poter giocare in Serie A è una grande opportunità. So che più soddisfazioni di squadra arriveranno più si potrà viaggiare con la mente, ma per ora preferisco concentrarmi sulla Cremonese e avere continuità»